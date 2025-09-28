Bakan Mehmet Şimşek Batman Valiliği'ni Ziyaret Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelerek Batman Valiliğini ziyaret etti.

Ziyaretin Ayrıntıları

Ziyarete, beraberinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Abdullah Erdem Cantimur ve Zekeriya Kaya ile gelen Şimşek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Ekrem Canalp ile görüştü.

Ziyarette ayrıca AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Beşiri Belediye Başkanı Alparslan Karabulut ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de yer aldı.