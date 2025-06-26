Bakan Memişoğlu, SBÜ Mezuniyet Töreninde Empati ve İyilik Vurgusu Yaptı

Bakan Memişoğlu, SBÜ Mezuniyet Törenine Katıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) 2024-2025 akademik yılı mezuniyet törenine katılarak mezun olan öğrencilerle bir araya geldi.

İyilik ve Empati Çağrısı

Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Mesleğinizi yaparken insanları sevin, empati kurun ve zevk alın. Bir insana iyilik yaptığınızda onun size bakışının değeri başka hiçbir şeyde olamaz," dedi. Bu özel günlerin hayatlarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bakan, öğrencileri ve ailelerini kutladı.

Türkiye'nin Sağlık Alanındaki Başarısı

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade eden Memişoğlu, "Bugün Türkiye, hem kendi ülkesine hem de dost ülkelere ulaşılabilir, ücretsiz ve gelişmiş sağlık hizmeti sunar hale gelmiştir," dedi.

Mezunların Rolü ve Geleceği

1.5 milyon sağlık çalışanının Türkiye'de hizmet verdiğini belirten Memişoğlu, mezunların bu alanda bilgi üretimi ve sağlık teknolojilerinde lider olacağını vurguladı. "Bu bilgiyi teknolojiyle ürün haline getirip dünyaya marka halinde ulaştırmamız gerekir," dedi.

Rektör Aydın'dan Mezuniyet Mesajı

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, mezuniyet töreninin mesleğe adanmışlık açısından önemli bir an olduğunu dile getirerek 8 bine yakın mezun verdiklerini aktardı. Aydın, bu yıl Milli Savunma Bakanlığı ile diğer güvenlik birimlerine 271 mezun verdiklerini ifade etti.

Depremde Hayatını Kaybeden Öğrenciler Unutulmadı

Törende, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğrencilerden Mehmet Ali Caner ve Pelin Genç unutulmadı. Rektör Aydın, ailelerine anı belgesi takdim etti.

Mezuniyet Coşkusu

Konuşmaların ardından öğrenciler, sahne önünde toplanarak kep atarak mezuniyet sevinçlerini paylaştı. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve diğer önemli isimler katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde düzenlenen 2024-2025 akademik yılı mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde düzenlenen 2024-2025 akademik yılı mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı.