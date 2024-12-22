DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.417.286,83 0,28%

Bakan Osman Aşkın Bak Malatya'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 12:55
Bakan Osman Aşkın Bak Malatya'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Malatya'da Resmi Ziyaretler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Malatya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bak, burada Malatya Valisi Seddar Yavuz ve il protokolü tarafından karşılandı.

Valilikteki İstişareler

Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra, Vali Yavuz ile bir süre görüşen Bakan Bak, Malatya'nın çeşitli meseleleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Ziyareti

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Bak, burada Belediye Başkanı Sami Er'den kentteki çalışmalara dair bilgi aldı. Ziyareti sırasında Bakan Bak'a, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan da eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), Malatya Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), Malatya Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağ 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağda), AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan (solda) da hazır bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), Malatya Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), Malatya Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağ 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağda), AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan (solda) da hazır bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Güler'den PKK/YPG'ye Karşı Sıkı Önlemler: 'Terör İle Mücadelemiz Devam Edecek'
2
Husilerden ABD ve İngiltere'ye Hudeyde Saldırısı İddiası
3
Kabine Üyelerinden Muğla'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajı
4
İsrail Saldırıları Nebatiye'nin Tarihi Dokusu İçin Tehdit Oluşturuyor
5
Suriye Türkmen Meclisi'nden Bayırbucak'a Acil Destek Çağrısı
6
Kayseri'de 620 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı