Bakan Osman Aşkın Bak Malatya'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Malatya'da Resmi Ziyaretler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Malatya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bak, burada Malatya Valisi Seddar Yavuz ve il protokolü tarafından karşılandı.

Valilikteki İstişareler

Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra, Vali Yavuz ile bir süre görüşen Bakan Bak, Malatya'nın çeşitli meseleleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Ziyareti

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Bak, burada Belediye Başkanı Sami Er'den kentteki çalışmalara dair bilgi aldı. Ziyareti sırasında Bakan Bak'a, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan da eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), Malatya Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağ 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağda), AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan (solda) da hazır bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), Malatya Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağ 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağda), AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan (solda) da hazır bulundu.