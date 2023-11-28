Bakan Özhaseki’den Rezerv Alan Açıklaması: Kimsenin Mülkiyet Hakkına Zelal Gelmez

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları ve rezerv alan ilan etmekle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Bakan Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, rezerv alan dedikleri yerlerin boş alanlar veya kamu alanları olduğunu, mevcut yerleşim alanlarının rezerv alan sayılmayacağını ve kimsenin mülkiyet hakkına zelal gelmeyeceğini söyledi.

Deprem Sonrası Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Bakan Özhaseki, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin 10 ilde hasara yol açtığını, 680 bin konut ve 170 bin iş yerinin ağır hasarlı olduğunu, 14 milyon insanın etkilendiğini belirtti. Oluşan zararın devlet olarak tazmin edilmesi zorunluluğu olduğunu belirten Bakan Özhaseki, açıklamasına şöyle devam etti:

“179 bin kadar rezerv alanlarda konut inşaatına başladık. Boş bulabildiğimiz Hazine arazilerinde, zemin sorunu olmayan yerlerde mevcut yıkılan şehirlerin etrafında bulabildiğimiz yerlerde inşaata başladık. Orta hasarlı binalar için sahipleri için ikili bir seçenek var. Diyorlarsa ki hükümet bizi düşünüyor binalar yorgun, yıkın ağır hasarlıya atın bizi, yeni binamızı verin diyorlarsa tamam, onların hepsini ağır hasarlı gibi göreceğiz, hak sahibi yapacağız yeni evlerini vereceğiz. Yerinde dönüşmek istiyorlarsa 1,5 milyon TL para vermeye devam edeceğiz.”

Rezerv Alan İlan Etmekle İlgili Tartışmalar

Bakan Özhaseki, rezerv alan ilan etmekle ilgili çıkan tartışmalara da açıklık getirdi. Rezerv alan ilan etmenin mevcut yasada yeni yerleşim alanı olarak geçen bir tabir olduğunu, ancak mahkemelerin bu tabiri boş bir alan olarak anladığını ve kentsel dönüşüm çalışmalarını engellediğini söyledi. Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

“Yeni yerleşim alanı tabiri çıkınca bizim kullandığımız alanlar içinde yer varsa rezerv alan olarak kullanmak istiyoruz. Milletin evlerine el koyup bakanlık ne yapacak? Olan şu: Mevcut yasada yeni yerleşim alanı olarak geçen tabir var. Onu mahkemelerimiz rezerv alanları yerleşim alanı deyince bizim yerleşim alanlarının dışında boş bir alan olarak anlıyor. O zaman şehir içinde bulduğunuz araziyi mahkeme siz yapamazsınız diyor. Ve yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Bizim yapacağımız kentsel dönüşüm sekteye uğruyor. Rezerv alanı dediğimiz yerler boş alanlar veya kamu alanları olacak. Mevcut yasadaki yeni yerleşim alanı tabirinde yerleşim alanları rezerv alanı sayılmayacak. Kimsenin mülkiyet hakkına zelal gelmez.”

Rezerv Alan Nedir?

Rezerv alan, kentsel dönüşüm uygulamalarında yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği boş veya kamu arazileridir. Rezerv alanlar, deprem riski taşıyan bölgelerde, mevcut yerleşim alanlarının dışında veya yakınında bulunabilir.

Rezerv Alan İlan Etmek Ne Demek?

Rezerv alan ilan etmek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, deprem sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları için, yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilecek boş veya kamu arazilerini tespit etmesi ve bunları resmi gazetede ilan etmesi demektir.

Rezerv Alan İlan Edilen Yerlerde Vatandaşların Mülkiyet Hakkı Ne Olacak?

Rezerv alan ilan edilen yerlerde vatandaşların mülkiyet hakkı korunacaktır. Rezerv alan ilan edilen yerler, mevcut yerleşim alanları değil, boş veya kamu arazileridir. Bu arazilerde hak sahibi olan vatandaşlar, kentsel dönüşüm çalışmalarına katılmak isterlerse, yeni konut veya iş yeri sahibi olabileceklerdir. Katılmak istemezlerse, arazilerinin bedelini alabileceklerdir.