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Bakan Özhaseki: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre yurt genelinde sıcaklıkların yarından itibaren artması beklendiğini açıkladı. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 21:20
Bakan Özhaseki: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre yurt genelinde sıcaklıkların yarından itibaren artması beklendiğini belirtti.

Özhaseki, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkabileceğini aktardı. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların bu duruma karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Bakan Özhaseki, aynı zamanda orman yangınlarına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum."

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