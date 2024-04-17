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Bakan Şimşek, ABD'de Türk ekonomisinin gücünü vurguladı: "Ortodoks politikalara dönüş konusunda kararlıyız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington'da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda Türk ekonomisi hakkında önemli mesajlar verdi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 17.04.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 23:44
Bakan Şimşek, ABD'de Türk ekonomisinin gücünü vurguladı: "Ortodoks politikalara dönüş konusunda kararlıyız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington'da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda Türk ekonomisine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimşek, Türk ekonomisinin geleceğine dair umut verici mesajlar vererek, yatırımcılara güven aşıladı.

Bakan Şimşek, konuşmasında Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşma konusunda artık insanların inandığını belirtti. Ayrıca, Merkez Bankası'nın mali taraftan gerekli desteği alacağına yönelik kararlılıklarını vurguladı.

Yatırımcılarla yapılan görüşmelere de değinen Şimşek, yatırımcıların ortodoks politikalara dönüş konusundaki şüphelerinin ortadan kalktığını ve artık merak ettikleri konunun programın detayları olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin büyük ölçekli bir ekonomi olduğunu vurgulayan Şimşek, son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve yapısal reformların ekonomik büyümeyi destekleyeceğini ifade etti.

Ayrıca, Bakan Şimşek yatırımcılara Haziran 2028'e kadar seçim olmayacağını ve bu durumun siyasi istikrarı sağlayacağını, özel sektörün canlı olduğunu ve Türkiye'nin borçluluk açısından diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı bir konumda olduğunu belirtti.

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