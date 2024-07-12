Bakan Şimşek açıkladı: Yıllık cari açık mayısta düşüş gösterdi!

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, cari açığın önemli bir sorun olmaktan çıktığını vurgulayarak, “İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor. Dış borcun milli gelire oranı düşmekte ve rezerv birikimi hızlanmaktadır. Yıllık cari açık Mayıs'ta 25,2 milyar dolara gerileyerek, 2022 yılı Haziran ayından sonraki en düşük seviyesine ulaşmıştır. Cari açığın azalmasının yanı sıra, dış finansman görünümündeki olumlu gelişmeler de devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bakan, ayrıca bankacılık ve reel sektörün dış borç çevirme oranlarının geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl Ocak-Mayıs döneminde yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesinde olan bu oranlar, bu yıl aynı dönemde sırasıyla yüzde 160 ve yüzde 123’e yükselmiştir. Bu artış, sektördeki güvenin ve istikrarın arttığını ortaya koymaktadır.

İKİNCİ ÇEYREK BEKLENTİLERİ

Bakan Şimşek, cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 2,5’in altına gerilemesini beklediklerini ifade etti. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik dengelerinin daha da sağlamlaşacağını göstermektedir. Yapısal reformlarla gerçekleştirilecek ekonomik dönüşüm sayesinde, sürdürülebilir bir cari açığa ulaşmanın hedeflendiğini vurguladı.

Bakan, “Bu sayede ülkemizin dış finansman ihtiyacını kalıcı olarak düşürmeyi amaçlıyoruz. Ekonomik istikrarın sağlanması, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yerli tasarrufların artırılması, bu sürecin temel taşları olacaktır.” dedi.