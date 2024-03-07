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Bakan Şimşek Duyurdu: Evi Olanlar Dikkat! 2024’te Zorunlu Sigorta Geliyor

Zorunlu afet sigortası, Türkiye’de yaşayan gayrimenkul sahiplerinin deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlere karşı mali güvence altına alınması için tasarlanmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı gibi 2024 yılında yürürlüğe girecek ve gayrimenkul sahiplerinin bu sigortayı yaptırmaları zorunlu olacaktır. Zorunlu afet sigortası, gayrimenkulün değerine, konumuna ve yapısal özelliklerine bağlı olarak belirlenen primlerle sunulacak ve doğal afetler sonucunda ortaya çıkan hasarları karşılayacaktır.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 16:59
Bakan Şimşek Duyurdu: Evi Olanlar Dikkat! 2024’te Zorunlu Sigorta Geliyor

Bakan Şimşek: Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin uygulanan program sayesinde yüksek gelirli ülkeler grubuna girebileceğini ifade etti. Şimşek, Gaziantep'te düzenlenen "DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması" ödül töreninde yaptığı konuşmada, zorunlu afet sigortasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getirmeyi planladıklarını belirtti. Bu sigorta ile depremlere karşı konutları korumak amacıyla uygulanan zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getirmek istiyoruz.

Şu anda kaynaklar daha çok spekülatif alanlarda değerlendiriliyor.

Düşük tek haneli enflasyon öngörülebilirliği artırıyor, kaynakların verimli alanlara yönelmesini sağlıyor. Bu sene uygulanan program sayesinde Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek."

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