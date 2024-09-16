Bakan Şimşek, EBRD ile Türkiye Stratejisini Görüştü

Bakan Şimşek, EBRD Yönetimi ile Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, onay aşamasındaki 5 yıllık "Türkiye Stratejisi" hakkında görüşmelerde bulundu.

Türkiye’nin Makroekonomik Programı ve Reform Ajandası

Elde edilen bilgilere göre, EBRD yönetimi, üye ülkelerin iş ve yatırım ortamını daha iyi anlayabilmek amacıyla belirli aralıklarla saha ziyaretleri gerçekleştiriyor. EBRD yönetimi, 2017 yılından sonra tekrar Türkiye’ye yönelik ziyaret düzenledi. Bakan Şimşek, 10 kişilik heyet ile Bakanlıkta yaptığı görüşmelerde Türkiye’nin makroekonomik programı, reform ajandası ve Orta Vadeli Programı hakkında detaylı bilgi verdi.

EBRD ile İşbirliği ve Yeni Projeler

Görüşmede, EBRD ile mevcut güçlü işbirliği ve yeni potansiyel çalışma alanları da masaya yatırıldı. Bakan Şimşek, 5 yıllık "Türkiye Stratejisi"nin kısa süre içerisinde yönetim kurulunca onaylanacağını belirtti.

Deprem Bölgesi İçin 1,5 Milyar Avroluk Destek

Görüşmeler sırasında, EBRD'nin depremlerden etkilenen bölgeye yönelik finansman projeleri de değerlendirildi. 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bankanın bölgenin yeniden inşası için kamu ve özel sektöre yönelik toplamda 1,5 milyar avroluk bir finansman paketi oluşturduğu kaydedildi. Bu kapsamda, özel sektör projeleri, KOBİ'ler ve yerel bankalar için 1 milyar avro finansman sağlandı.

Türkiye, kendisine ayrılan %13,6'lık pay ile EBRD'nin en büyük finansman sağlayıcısı olma konumunu sürdürüyor. Bugüne kadar EBRD'den 20,2 milyar avro finansman sağladığı için, Türkiye, banka ile olan işbirliğini güçlendirerek devam ettirmeyi amaçlıyor.