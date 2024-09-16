DOLAR
34 0%
EURO
37,84 0%
ALTIN
2.821,49 0%
BITCOIN
1.990.461,56 0%

Bakan Şimşek, EBRD ile Türkiye Stratejisini Görüştü

Hazine Bakanı Şimşek, EBRD yönetimiyle 5 yıllık Türkiye Stratejisi ve deprem bölgesine yönelik finansman konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:13
Bakan Şimşek, EBRD ile Türkiye Stratejisini Görüştü

Bakan Şimşek, EBRD Yönetimi ile Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, onay aşamasındaki 5 yıllık "Türkiye Stratejisi" hakkında görüşmelerde bulundu.

Türkiye’nin Makroekonomik Programı ve Reform Ajandası

Elde edilen bilgilere göre, EBRD yönetimi, üye ülkelerin iş ve yatırım ortamını daha iyi anlayabilmek amacıyla belirli aralıklarla saha ziyaretleri gerçekleştiriyor. EBRD yönetimi, 2017 yılından sonra tekrar Türkiye’ye yönelik ziyaret düzenledi. Bakan Şimşek, 10 kişilik heyet ile Bakanlıkta yaptığı görüşmelerde Türkiye’nin makroekonomik programı, reform ajandası ve Orta Vadeli Programı hakkında detaylı bilgi verdi.

EBRD ile İşbirliği ve Yeni Projeler

Görüşmede, EBRD ile mevcut güçlü işbirliği ve yeni potansiyel çalışma alanları da masaya yatırıldı. Bakan Şimşek, 5 yıllık "Türkiye Stratejisi"nin kısa süre içerisinde yönetim kurulunca onaylanacağını belirtti.

Deprem Bölgesi İçin 1,5 Milyar Avroluk Destek

Görüşmeler sırasında, EBRD'nin depremlerden etkilenen bölgeye yönelik finansman projeleri de değerlendirildi. 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bankanın bölgenin yeniden inşası için kamu ve özel sektöre yönelik toplamda 1,5 milyar avroluk bir finansman paketi oluşturduğu kaydedildi. Bu kapsamda, özel sektör projeleri, KOBİ'ler ve yerel bankalar için 1 milyar avro finansman sağlandı.

Türkiye, kendisine ayrılan %13,6'lık pay ile EBRD'nin en büyük finansman sağlayıcısı olma konumunu sürdürüyor. Bugüne kadar EBRD'den 20,2 milyar avro finansman sağladığı için, Türkiye, banka ile olan işbirliğini güçlendirerek devam ettirmeyi amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Soruşturmasında ŞOKE EDEN DETAY: Anne Yüksel Güran'ın Kaydedilen Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu
2
Kerkük'teki Beşiktaş Kafe: Futbolseverlerin Buluşma Noktası
3
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
4
Kazakistan Liderinden Barış Çağrısı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Uyarısı
6
Bakan Şimşek, EBRD ile Türkiye Stratejisini Görüştü
7
Filistinli Sığınmacılar Han Yunus Kıyılarında Su Baskınıyla Mücadele Ediyor

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar