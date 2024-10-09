Bakan Şimşek, Katar ve Kuveyt'te Yatırım Temasları Gerçekleştiriyor

Bakan Şimşek'in Orta Doğu Ziyareti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar ve Kuveyt’te resmi temaslarda bulunacak. Ziyaretinin amacı, iki ülke ile ekonomik iş birliğini artırmak ve yatırımları teşvik etmek.

Doha'daki İlk Temaslar

Şimşek, ziyaretinin ilk gününde başkent Doha'da önemli görüşmeler gerçekleştirecek. İlk olarak, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek. Ardından, Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kevari ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO'su Mansur bin İbrahim el-Mahmud ile bilgilendirme toplantısı yapacak.

Yatırımcılarla Buluşma

Bakan Şimşek, ayrıca "Invest in Türkiye" programı kapsamında yatırımcılarla buluşacak. Bu buluşmalar, Türkiye'nin yatırım ortamını tanıtmak için önemli bir fırsat oluşturacak.

Kuveyt'teki Görüşmeler

Doha'daki temaslarının ardından, Kuveyt'e geçecek olan Şimşek, burada Maliye Bakanı ve Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Nura Süleyman el-Fassam ile birlikte Kuveyt Yatırım Otoritesi CEO'su Ganim Süleyman el-Guneyman ile bir araya gelecek.

Yatırımcı Toplantısı ve Yurda Dönüş

Şimşek, Kuveyt'te gerçekleştireceği yatırımcı toplantısının ardından Türkiye’ye dönecek. Bu görüşmeler, Türkiye'nin Orta Doğu'daki yatırımcılarla bağlarını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.