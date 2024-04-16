Bakan Şimşek’ten dedikodulara cevap: “Cumhurbaşkanımız başından beri destek veriyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyada yayılan “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz yaşanıyor” söylemleri ile ilgili açıklamada bulundu. Bu tür haberlerin kasıtlı bir şekilde yapıldığını söyleyen Bakan Şimşek, çıkan haberleri yalanladı.

Şimşek, “Gündemimiz oldukça yoğun. Sorunları çözmek için çok fazla işimiz var. Enflasyonu düşürmek ve cari açığı azaltmak konusunda kararlıyız. Bir bütçe disiplini tesis edeceğiz ve yapısal sorunları çözeceğiz. Cumhurbaşkanımızın en başından beri verdiği destekle programımız daha da güçlenecek.” şeklinde açıklamada bulundu. Vatandaşlara “dedikodulara itibar etmeyin” çağırısında bulunan Şimşek, “bizden duymadığını haberlere ve söylentilere inanmayın” dedi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de konu ile ilgili açıklama yapmış ve Bakan Şimşek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kriz söylentilerinin doğru olmadığını belirtmişti.