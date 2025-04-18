Bakan Şimşek'ten Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde Önemli Mesajlar!

Bakan Şimşek'in Uluslararası Ekonomi Zirvesi Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sapanca'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne videolu mesaj gönderdi. Mesajında, enflasyonun son 10 aydır düşüş gösterdiğini ve bu eğilimin devam edeceğini belirtti. "Bu konuda çok güçlü bir siyasi irade ve programımız var." ifadelerini kullandı.

Küresel Ekonomide Korumacılık Uyarısı

Şimşek, korumacılığın son dönemde yoğunlaştığını ve küresel ekonomi politikalarında belirsizliklerin arttığını kaydetti. "Ticaret savaşları olarak tanımlanan bu durum, son 15 yılda ticarette kısıtlayıcı önlemlerin artırıldığını gösteriyor. Geçen yıl sadece ticaret kısıtlamaları 11 kat artış gösterdi." dedi.

Türkiye'nin Dayanıklılığı

Konuşmasında Türkiye'nin, gelişmiş ekonomilerle kıyaslandığında daha dayanıklı bir pozisyonda olduğuna dikkat çeken Şimşek, "İhracata olan bağımlılığımız düşük, iç talep büyümemizi yönlendiriyor." diyerek Türkiye'nin ticaretinin büyük çoğunluğunu dost ve yakın ülkelerle yürüttüğünü vurguladı.

Artan Borçluluk Riski

Bakan Şimşek, küresel ekonomik riskler arasında artan borç yükünün de bulunduğunu belirterek, son 25 yılda küresel borcun milli gelire oranının %328'e ulaştığını ifade etti.

Yapısal Dönüşüm Hedefi

Şimşek, Türkiye'nin avantajlı konumunu kalıcı kazanımlara dönüştürmek için makroekonomik istikrar ve reform programı uyguladıklarını aktardı. "Enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek istiyoruz," diyerek hedeflerini net bir şekilde açıkladı.

Petrol Fiyatları ve Cari Açık

Son gelişmelerin cari açığı etkileyeceğine değinen Şimşek, petrol fiyatlarındaki düşüşün, mevcut program hedefleri altında bir cari açığı imâ ettiğini belirtti.

Ekonomide Dengelenme Sağlandı

Ekonomide dengelenmenin sağlandığını belirten Şimşek, "Piyasalardaki dalgalanmalar geçici bir yavaşlama yaratabilir, ancak dış kırılganlıkları azalttık." dedi. Ayrıca, Türkiye'nin bu dönemi sadece riskleri yöneterek değil, yapısal dönüşümü hayata geçirerek fırsatları değerlendireceğini vurguladı.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel ve Capital&Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük de konuşma yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne videolu mesaj gönderdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne videolu mesaj gönderdi.