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Bakan Şimşek ve Endonezya Heyeti Stratejik İlişkileri Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Indrawati ile ekonomik işbirliği konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 10:34
Bakan Şimşek ve Endonezya Heyeti Stratejik İlişkileri Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, ekonomik işbirliklerini güçlendirmek ve stratejik projeleri geliştirmek amacıyla yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto arasında şubat ayında Endonezya'da düzenlenen 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi' toplantısında ve nisanda Ankara'da gerçekleştirilen oturumlarda ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik bir ortak vizyon ortaya konulduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, Şimşek ve Indrawati'nın görüşmesinde, küresel ve bölgesel makroekonomik gelişmelerin yanı sıra ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Görüşmede, savunma sanayisi, yüksek katma değerli üretim, yapay zeka, dijital ekonomi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler gibi alanlarda işbirliğinin önemi özellikle vurgulandı.

Taraflar, en kısa sürede Türkiye veya Endonezya'da daha kapsamlı temasların gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda), Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda), Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati (solda) ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda), Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda), Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati (solda) ile bir araya geldi.

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