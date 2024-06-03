Bakan Şimşek: "Vergide adalet ve etkinliği sağlayacak reformda son aşamadayız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV yayınında ekonomideki son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, ekonominin belirli alanlarda başarılı olduğunu ve bazı alanların ise sabır ve kararlılık gerektirdiğini vurguladı.



Büyümede Dengeli Kompozisyon ve Cari Açıktaki Daralma

Şimşek, büyümenin dengeli bir kompozisyona doğru evrildiğini belirterek, net ihracatın büyümeye katkısının pozitife döndüğünü söyledi. İç talebin hala güçlü olduğunu ancak önümüzdeki çeyreklerde daha ılımlı hale geleceğini ifade etti. Cari açığın daraldığını ve Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacının azaldığını belirten Şimşek, TCMB rezervlerinin geçen yıl mayıs sonuna göre 44 milyar dolar arttığını kaydetti.

Kur Korumalı Mevduat ve Türkiye'nin Risk Primi

Kur korumalı mevduatın 70 milyar doların altına indiğine dikkat çeken Şimşek, Türkiye'nin risk priminin önemli ölçüde azaldığını belirtti. Geçen yıl mayıs ayında 700 baz puanın üzerine çıkan risk priminin şu anda 260 baz puan civarında olduğunu ifade etti.

Enflasyon ve Vergi Reformu

Şimşek, enflasyonun kalıcı ve hızlı bir düşüşün eşiğinde olduğunu belirterek, maliye politikasında ilave tedbirler alacaklarını ve vergide adalet ile etkinliği sağlayacak bir reformun son aşamaya geldiğini açıkladı. Bu reform ile bütçe açığının gelecek sene yüzde 3'ün altına ineceğini belirtti.

Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması

Cari açığın gerilemesi için enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının kritik olduğunu vurgulayan Şimşek, yerli yenilenebilir enerji ve nükleer enerjinin devreye girmesiyle dışa bağımlılığın azalacağını belirtti.

Türkiye'nin Gri Listeden Çıkması

Türkiye'nin gri listeden çıkma sürecine dair bilgi veren Şimşek, kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelede kararlı olduklarını ve bu ay sonunda Singapur'da yapılacak toplantıda Türkiye'nin gri listeden çıkmasının gündeme geleceğini söyledi