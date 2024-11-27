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Bakan Tekin'den Kreş Açıklamaları: İmamoğlu'na Sert Eleştiriler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreş tartışmaları ve CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. İmamoğlu'nu eleştirerek Türkçe kursu almasını tavsiye etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:45
Bakan Tekin'den Kreş Açıklamaları: İmamoğlu'na Sert Eleştiriler

Bakan Tekin'den Kreş Tartışmalarına Cevap

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündemdeki kreş tartışmalarına açıklık getirdi. Tekin, "Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil" dedi.

İmamoğlu ve CHP'ye Eleştiriler

CHP ile yaşanan tartışmalara değinen Tekin, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, Türkçe okuma anlama yetisinin zayıf olduğuna dikkat çekti. Tekin, "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki, hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaklaşımına ise eleştirilerde bulundu ve "Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. 'Şuursuz, laiklik tartışmasını başlattı' diyor. 'Şuursuz' kavramını kendisine iade ediyorum. Eğer şuurlu olsaydı, partisinde ne olup bittiğini bilebilseydi laiklik tartışmasını benim başlatmadığımı görürdü" şeklinde konuştu.

Kreş Hakkındaki Yasalar ve Tepkiler

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz. CHP'nin açtığı dava neticesinde Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın bizim tarafımızdan uygulandığını söylüyoruz. Tartışma bundan ibaret."

Bir gazetecinin bazı belediyelerde eşcinselliği özendirecek eğitimler verildiği yönünde gelen haberlere dair takdirde bulunan Tekin, "Bakanlıktan öyle bir açıklama yapılmadı. Bakanlık bu denetlemeyi yapar, yaptıktan sonra gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşırız. Ancak şu durumun altını çizeyim; gerek DEM'li belediyelerin, gerekse CHP'li belediyelerin anaokulu çatısı altında gereken yetkileri yok" diyerek konuyla ilgili net tavrını ortaya koydu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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