Bakan Tekin'den LGS Açıklamaları: 'Sınav Güvenliği Sağlandı'

Bakan Tekin, LGS İddialarını Yanıtladı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselere geçiş sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav sorularının sızdırıldığına dair iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, Sınav güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığını vurgulayarak, konuyla ilgili siber uzmanlar ile yapılan analizlerin sonuçlarını paylaştı.

İddialara Cevap

Tekin, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen “Anadolu Sohbetleri” etkinliğinde, LGS ile ilgili tüm tedbirlerin ÖSYM standartlarında alındığını belirtti. Soruların tamamen dış dünyadan izole edilmiş bir ortamda hazırlandığını ve güvenlik güçlerinin denetiminde taşındığını ifade etti.

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