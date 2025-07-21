Bakan Tekin'den LGS Açıklamaları: 'Sınav Güvenliği Sağlandı'

Bakan Tekin, LGS İddialarını Yanıtladı
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselere geçiş sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav sorularının sızdırıldığına dair iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, Sınav güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığını vurgulayarak, konuyla ilgili siber uzmanlar ile yapılan analizlerin sonuçlarını paylaştı.
İddialara Cevap
Tekin, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen “Anadolu Sohbetleri” etkinliğinde, LGS ile ilgili tüm tedbirlerin ÖSYM standartlarında alındığını belirtti. Soruların tamamen dış dünyadan izole edilmiş bir ortamda hazırlandığını ve güvenlik güçlerinin denetiminde taşındığını ifade etti.
Sınav Sürecine Dair Detaylar
Bakan, sınav sürecinin emniyet güçleri tarafından denetim altında yürütüldüğünü belirterek, “Okulda öğretmenler dahil kimsenin cep telefonu içeri giremez” dedi. Tekin, sınav sırasında kamera ve görüntüleme cihazları ile ilgili olağanüstü tedbirler alındığını vurgulayarak, “Hal böyleyken algı yönetimi yapmak haksızlık” Bakan Tekin, LGS’nin zorluk düzeyine dair yaptığı açıklamada, sınavın zorluk derecesinin önceki yıllarla aynı olduğunun altını çizdi. “Bu yıl 66 ilde 582 sınav merkezinde tam puan alan öğrenciler var” ifadeleriyle, başarı oranlarını paylaştı. Öğrencilerin, okullarda okutulan ders kitaplarından hazırlandığını da belirtti. Bakan, “Sınavdaki sorular tamamen bizim okullarımızda okutulan ders kitaplarından hazırlandı” dedi. İmam hatip okulları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, okulların veliler tarafından yoğun bir şekilde tercih edildiğini belirtti. Tekin, “Bu yıl yapılan sınavda 63 imam hatip okulundan tam puan alan öğrencilerimiz var” Özel okul ücretleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tekin, “Devlet okulu seçeneğimiz var, ancak özel okula gitmeyi tercih eden velilerin taleplerinin de karşılanması gerekiyor” Son olarak, Bakan Tekin, LGS ile ilgili tüm iddialara karşı, soruşturmanın sürdüğünü ve sınav güvenliğine dair herhangi bir tehdit olmadığını bir kez daha vurguladı. “Biz, tüm süreçleri titizlikle takip ediyoruz” Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 3), Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, federasyonun genel başkanı Sinan Burhan (sol 2) ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 3), Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, federasyonun genel başkanı Sinan Burhan (sol 2) ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Başarı Oranları ve Sınavın Zorluk Derecesi
Öğretmenler ve Sınav Hazırlığı
Sorular Tüm Gelişmelerden Sonra Hazırlanmıştır
Özel Okul Ücretleri ve Hizmet Denetimi
Sonuç
Bakan Tekin, LGS’nin zorluk düzeyine dair yaptığı açıklamada, sınavın zorluk derecesinin önceki yıllarla aynı olduğunun altını çizdi. “Bu yıl 66 ilde 582 sınav merkezinde tam puan alan öğrenciler var” ifadeleriyle, başarı oranlarını paylaştı. Öğrencilerin, okullarda okutulan ders kitaplarından hazırlandığını da belirtti.
Bakan, “Sınavdaki sorular tamamen bizim okullarımızda okutulan ders kitaplarından hazırlandı” dedi. İmam hatip okulları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, okulların veliler tarafından yoğun bir şekilde tercih edildiğini belirtti.
Tekin, “Bu yıl yapılan sınavda 63 imam hatip okulundan tam puan alan öğrencilerimiz var” Özel okul ücretleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tekin, “Devlet okulu seçeneğimiz var, ancak özel okula gitmeyi tercih eden velilerin taleplerinin de karşılanması gerekiyor” Son olarak, Bakan Tekin, LGS ile ilgili tüm iddialara karşı, soruşturmanın sürdüğünü ve sınav güvenliğine dair herhangi bir tehdit olmadığını bir kez daha vurguladı. “Biz, tüm süreçleri titizlikle takip ediyoruz” Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 3), Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, federasyonun genel başkanı Sinan Burhan (sol 2) ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 3), Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, federasyonun genel başkanı Sinan Burhan (sol 2) ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Özel okul ücretleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tekin, “Devlet okulu seçeneğimiz var, ancak özel okula gitmeyi tercih eden velilerin taleplerinin de karşılanması gerekiyor” Son olarak, Bakan Tekin, LGS ile ilgili tüm iddialara karşı, soruşturmanın sürdüğünü ve sınav güvenliğine dair herhangi bir tehdit olmadığını bir kez daha vurguladı. “Biz, tüm süreçleri titizlikle takip ediyoruz” Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 3), Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, federasyonun genel başkanı Sinan Burhan (sol 2) ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 3), Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, federasyonun genel başkanı Sinan Burhan (sol 2) ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Son olarak, Bakan Tekin, LGS ile ilgili tüm iddialara karşı, soruşturmanın sürdüğünü ve sınav güvenliğine dair herhangi bir tehdit olmadığını bir kez daha vurguladı. “Biz, tüm süreçleri titizlikle takip ediyoruz” Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 3), Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, federasyonun genel başkanı Sinan Burhan (sol 2) ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 3), Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, federasyonun genel başkanı Sinan Burhan (sol 2) ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 3), Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, federasyonun genel başkanı Sinan Burhan (sol 2) ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 3), Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, federasyonun genel başkanı Sinan Burhan (sol 2) ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.