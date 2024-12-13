Bakan Tekin'den Şehit Taha Nergiz'in Ailesine Taziye Ziyareti

Bakan Tekin'den Duygusal Taziye Ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in Erzurum'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin Ailesiyle Bir Araya Geldi

Tekin, Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde yaşayan şehit Nergiz'in ailesini ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Şehit Nergiz’in Adı Yaşatılacak

Bakan Tekin, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ettiği şehidin babası Ahmet Nergiz'e, Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 32 derslikli ilkokula şehidin adının verileceğini müjdeledi.

Katılımcılar

Ziyarete, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in Erzurum'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Tekin, şehidin babası Ahmet Nergiz'e Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in Erzurum'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Tekin, şehidin babası Ahmet Nergiz'e Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.