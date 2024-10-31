Bakan Tekin'den Yaralı Öğretmenlere Geçmiş Olsun Mesajı

Bakan Tekin'den Geçmiş Olsun Dilekleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğretmenlerle ilgili açıklamada bulundu.

15 Öğretmen Kazada Yaralandı

Bakan Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Meydan Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan servis aracının kazaya karıştığını duyduğunu belirterek, "Diyarbakır ilimizin Dicle ilçesinde, öğretmenlerimizi taşıyan servis aracının kaza yaptığını teessürle öğrendim. Hastanede tedavisi süren öğretmenlerimize ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum," ifadelerini kullandı.