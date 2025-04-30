Bakan Tekin: Medya, Çocuklarımızın Geleceği İçin Tehlike Arz Ediyor

Bakan Tekin, "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi"nde Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi"nde önemli mesajlar verdi. Tekin, medya içeriğinin toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, "Medya, bırakın dördüncü kuvvet olmayı, kimse yanlış anlamasın ama genelde kötü şeyler ön plana çıktığı için artık çocuklarımız açısından zehirli içerikler üreten bir platform haline dönüştü" dedi.

Medya Okuryazarlığına Vurgu

Bakan Tekin, medya içeriklerinin çocuklar üzerindeki zararlı etkilerine vurgu yaparak, toplumsal bilinçlenmenin önemine değindi. "Çocuklarımızı bağımlılıktan uzak tutmak için birlikte çalışmalıyız" diyen Tekin, zirvenin sonuç raporunda yer alan konuların uzun süredir tartışıldığını ifade etti.

Tekin, "Bir araya geldiğimizde, herkes bu hususun altını çiziyor, aynı doğruları söylüyor ama sonuçlar arzu etmediğimiz şekilde çıkıyor. Eğer böyle devam edersek, güçlü bir medyamız olmayacak ve toplum olarak hedeflerimizden uzaklaşacağız" şeklinde konuştu.

Toplumun Destek Olması Bekleniyor

Bakanlık olarak RTÜK'ün çalışmalarına destek verdiklerini belirten Tekin, medya okuryazarlığı konusunda toplumun her kesiminin desteğini beklediklerini ifade etti. "Çocuklarımızın medyayı sağlıklı kullanmaları için yürüttüğümüz çalışmalara kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve bireylerin katkıları çok önemli" dedi.

Ortak Hedef: Türkiye Yüzyılı

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin sadece okulda geçirdiğimiz zamanla sınırlı olmadığını, toplum desteklenmediği takdirde başarısız olacağını ifade etti. "Gelip hep beraber çocuklarımızı eğitelim. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız ve değerlerimizde hemfikiriz. Ortak bir değer uğruna mücadele etmeliyiz" dedi.

Tekin, sürdürülebilir bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak istiyoruz. Kapımız destek olmak isteyen herkese açık" şeklinde konuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) tarafından, medya içeriklerinin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini kapsamlı bakış açısıyla ele almak amacıyla "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi" düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca da katıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) tarafından, medya içeriklerinin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini kapsamlı bakış açısıyla ele almak amacıyla "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi" düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca da katıldı.