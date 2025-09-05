Bakan Tekin: Öğretmen Atamalarında Branşa Göre Ayrımcılık Yok

Açıklama ve vurgular

Bakan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili değerlendirmesinde tercih sürecinin adil ve şeffaf olduğunu vurguladı.

"(Öğretmen atamaları) Hiçbir branşa pozitif ya da negatif ayrımcılık yapmadık. Branşlarla ilgili tercihlerimizi tamamen bilimsel kriterlere göre tanımlıyoruz."

Tekin, atama sürecinin dayandığı ilkeleri sade ve net biçimde açıkladı. "Hiçbir branşa pozitif ya da negatif ayrımcılık yapmadık" ifadesi, süreçte eşitlik ve nesnelliğin öncelikli olduğunu gösterdi. Ayrıca Tekin, branş tercihlerini tamamen bilimsel kriterlere göre tanımladıklarını belirterek tercih kriterlerinin somut ölçütlere dayandığını tekrar etti.