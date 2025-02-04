Bakan Tekin, Özel Okul Şikayetlerini ve Milli Eğitim Akademisi'ni Değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı, Canlı Yayında Önemli Değerlendirmelerde Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV canlı yayınında eğitim gündemini değerlendirdi ve 2025 yılında özel okullara gelen şikayetler üzerine 750 özel okula işlem başlatıldığını duyurdu.

Derslik Sorunu ve Milli Eğitim Akademisi

Tekin, depremin etkilerini şu sözlerle anlattı: "9 bin 935 dersliğimiz kullanılamaz hale geldi." Ayrıca, Milli Eğitim Akademisi'nin Ekim ayında yasalaştığını hatırlatarak, bu yıl içerisinde Akademi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Öğretmen Adayları için Yeni Sistemi Açıkladı

Bakan Tekin, öğretmen adaylarının yerleştirilmesinin KPSS yerine Akademiye Giriş Sınavı ile gerçekleştirileceğini açıkladı. Sınav, bu yıl 13 Temmuz'da yapılacak ve başarılı olan adaylar uygulamalı eğitim aşamasına geçecek.

Özel Okul Ücretleri Üzerine Açıklama

Özel okullarla ilgili de bilgi veren Bakan Tekin, 12 bin özel okuldan 22'sinde kamuoyunu rahatsız edecek fiyatların bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, yönetmelik değişikliklerinin özel okul hizmet sözleşmelerini kapsadığını vurguladı.

2025 Hedefleri ve Eğitimde Yenilikler

2025 yılında, 12 bin 321 dersliğin tamamlanacağını açıklayan Bakan Tekin, bu süreçte eğitim-öğretim kalitesinin ön planda tutulacağını söyledi. Ayrıca, Bakanlıklarından azınlıkların eğitim haklarına dair önlemleri sürdüreceklerini belirtti.

Sosyal Medyada Tartışmalar

Bakan Tekin, atamalara ilişkin itirazların da değerlendirileceğini, ancak hukuki çerçeve çerçevesinde hareket edeceklerini ifade etti. Mülakat sürecinin adil bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Tekin, kul hakkı yemeden işlem yapılacağı konusunda güvence verdi.

Bu açıklamalar, eğitim sistemine yönelik önemli değişimlerin sinyalini verirken, Bakan Tekin'in pozitif mesajları dikkat çekti.