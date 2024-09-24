Bakan Tekin Sakarya'da Öğretmenlerle Buluştu ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sakarya'daki Öğretmenlerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da gerçekleştirdiği buluşmada eğitim paydaşlarıyla önemli görüşmeler yaptı. Tekin, "Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz politikaların karşılık bulabilmesi için öğretmenler başta olmak üzere diğer eğitim paydaşlarıyla her zaman istişare etmeyi çok önemsiyoruz," şeklinde konuştu.

Sakarya Öğretmenevi'nde Önemli Temaslar

Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ve TEKNOFEST ile TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya gelen Bakan Tekin, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dikkatle dinledi. Eğitimcilerle buluşmanın kendisini en rahat hissettiği yerlerden biri olduğunu ifade eden Tekin, öğretmenlerin ihtiyaç ve beklentilerini aktarmasının önemine vurgu yaptı.

Şehit Ailelerine Ziyaret

Bakan Tekin, ayrıca Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın Adapazarı'ndaki ailesini ziyaret etti. Şehit babası Mehmet Talay, "Devletimiz her zaman yanımızda, devletimizin desteğiyle kendimizi daha iyi hissediyoruz," diyerek duygularını paylaştı.

Tekin, daha sonra 18 Eylül'de Ordu'da motosiklet kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın ailesini de ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Her iki aileye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Bakan Tekin, onların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya geldi.