DOLAR
34,11 0,03%
EURO
38,17 -0,5%
ALTIN
2.921,22 -1,3%
BITCOIN
2.188.522,23 -1,21%

Bakan Tekin Sakarya'da Öğretmenlerle Buluştu ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sakarya'da öğretmenlerle buluşarak önerilerini dinledi, ardından şehit ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 22:53
Bakan Tekin Sakarya'da Öğretmenlerle Buluştu ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sakarya'daki Öğretmenlerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da gerçekleştirdiği buluşmada eğitim paydaşlarıyla önemli görüşmeler yaptı. Tekin, "Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz politikaların karşılık bulabilmesi için öğretmenler başta olmak üzere diğer eğitim paydaşlarıyla her zaman istişare etmeyi çok önemsiyoruz," şeklinde konuştu.

Sakarya Öğretmenevi'nde Önemli Temaslar

Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ve TEKNOFEST ile TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya gelen Bakan Tekin, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dikkatle dinledi. Eğitimcilerle buluşmanın kendisini en rahat hissettiği yerlerden biri olduğunu ifade eden Tekin, öğretmenlerin ihtiyaç ve beklentilerini aktarmasının önemine vurgu yaptı.

Şehit Ailelerine Ziyaret

Bakan Tekin, ayrıca Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın Adapazarı'ndaki ailesini ziyaret etti. Şehit babası Mehmet Talay, "Devletimiz her zaman yanımızda, devletimizin desteğiyle kendimizi daha iyi hissediyoruz," diyerek duygularını paylaştı.

Tekin, daha sonra 18 Eylül'de Ordu'da motosiklet kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın ailesini de ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Her iki aileye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Bakan Tekin, onların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'da temasları kapsamında Sakarya Öğretmenevi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici öğretmenleri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK proje koordinatörleriyle bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in 79. BM Genel Kurulundaki Çarpıcı Açıklamaları
2
Lübnan'daki Göç Hareketleri: İsrail Bombardımanı Sonrası Güvenli Bölgelere Kaçış
3
Buika Türkiye’de Müzikseverlerle Buluştu
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile Görüşerek Normalleşme Sürecini Destekledi
5
Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: Kurtarılanlar ve Gözaltılar
6
Bakan Tekin Sakarya'da Öğretmenlerle Buluştu ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Menemen Belediyesini Ziyaret Etti

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı