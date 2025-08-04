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Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Orman Sevgisini Aşılayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim yılında orman sevgisi ile ilgili etkinliklerin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 13:57
Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Orman Sevgisini Aşılayacak

Bakan Tekin, Orman Sevgisi İçin Okullarda Yeni Uygulamalar Başlatıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kızılcahamam'da düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği Branşı 2. Grup Dersler Eğitici Eğitimi Kursu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında, okullarda orman sevgisi ve ormanları koruma bilinci oluşturmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak projeler geliştireceklerini belirtti.

Öğretmenlerin Görüşleriyle Eğitim Modeli Geliştirilecek

Tekin, öğretmenlerin sahadaki sorunlarını çözmek için yapılan düzenlemelere dikkat çekti. Eğitim sisteminin köklü bir değişimden geçirileceğini ifade eden Tekin, "Biz kendi yönetim anlayışımızı, istişare kültürümüzden besleyerek yeniden kurguladık. Attığımız her adım, öğretmenlerimizin katılımıyla şekillenecek," dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Eğitimde Yenilik

Tekin, eğitim öğretim sisteminin üzerinde yeniden düşünmek zorunda olduklarını belirtti. "Uluslararası raporlar, bilgi yükleme mantığından çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Biz uygulamalı öğrenme modelini benimsiyoruz," diyen Tekin, öğretim programlarını hafifleterek, öğrencilerin daha çağdaş bir eğitim almasını sağlama hedefinde olduklarını vurguladı.

Millî Kimlik ve Değerlerin Eğitime Entegre Edilmesi

Bakan Tekin, öğrencilerin ülkelerine ve doğaya saygılı bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Millet olma azmimizi çocuklarımız öğrenmeli. Bu müşterek değerlerin korunması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ana görevlerinden biridir," ifadeleriyle eğitimdeki amacını açıkladı.

Yeni Eğitim Yılı ile Tabiata Saygılı Atılımlar

Tekin, eğitim öğretim dönemi başlangıcında, orman sevgisi üzerine odaklanacaklarını ve çocuklara doğayı koruma bilinci aşılayacak etkinlikler düzenleyeceklerini duyurdu. "Bu yıl, eğitim öğretim döneminin ilk haftasını, orman sevgisi ile ilgili etkinliklerle açmayı planlıyoruz. Bu program, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel ilkelerinden birini oluşturuyor," diye belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara, Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilen, 16 ilden...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara, Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilen, 16 ilden yaklaşık 500 öğretmen için düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği Branşı 2. Grup Dersler Eğitici Eğitimi Kursu" programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara, Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilen, 16 ilden...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara, Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilen, 16 ilden yaklaşık 500 öğretmen için düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği Branşı 2. Grup Dersler Eğitici Eğitimi Kursu" programına katıldı.

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