Bakan Tunç'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajında Çanakkale ruhuna vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:25
Bakan Tunç'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı

Adalet Bakanı Tunç'tan Anlamlı Mesaj

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli bir mesaj yayımladı. Bakan Tunç, "Dünyanın modern ordularını dize getiren Çanakkale ruhuna, ezeli ve ebedi kardeşliğimize her zaman sahip çıkacak, Çanakkale'yi geçilmez kılan iradeyi daima diri tutacağız" ifadesini kullandı.

Çanakkale'nin Önemine Dikkat Çekti

Mesajında Çanakkale'nin, milletin ve şanlı ecdadın fedakarlığını, azmini ve gücünü tüm dünyaya haykıran bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Tunç, "Çanakkale Deniz Zaferi, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarıldığımızda, omuz omuza verdiğimizde asla sarsılmayacağımızın ve yıkılmayacağımızın ispatıdır" şeklinde değerlendirdi.

Bakan Tunç, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman ecdadımızı ve tüm aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı. "Ruhları şad olsun" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Buca'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
2
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Kritik Açıklamalar: Terörle Mücadele Devam Edecek
3
Adana'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli Gerçekleşti
4
Çanakkale Savaşları'nın Tek Kadın Gazetecisi: Wanda Zembruska'nın Günlükleri
5
Büyük Aile Platformu Gündüz Kuşağı Programlarına Dikkat Çekiyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda İftar Programına Katılacak
7
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama: İsrail İnsanlığa Meydan Okuyor

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı