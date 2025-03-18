Bakan Tunç'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı

Adalet Bakanı Tunç'tan Anlamlı Mesaj

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli bir mesaj yayımladı. Bakan Tunç, "Dünyanın modern ordularını dize getiren Çanakkale ruhuna, ezeli ve ebedi kardeşliğimize her zaman sahip çıkacak, Çanakkale'yi geçilmez kılan iradeyi daima diri tutacağız" ifadesini kullandı.

Çanakkale'nin Önemine Dikkat Çekti

Mesajında Çanakkale'nin, milletin ve şanlı ecdadın fedakarlığını, azmini ve gücünü tüm dünyaya haykıran bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Tunç, "Çanakkale Deniz Zaferi, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarıldığımızda, omuz omuza verdiğimizde asla sarsılmayacağımızın ve yıkılmayacağımızın ispatıdır" şeklinde değerlendirdi.

Bakan Tunç, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman ecdadımızı ve tüm aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı. "Ruhları şad olsun" dedi.