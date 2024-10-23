DOLAR
34,29 -0,1%
EURO
36,98 0,07%
ALTIN
3.003,76 0,67%
BITCOIN
2.289.339,79 1,17%

Bakan Tunç'tan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

Bakan Yılmaz Tunç, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı ve soruşturma sürecini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:02
Bakan Tunç'tan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

Bakan Tunç'tan TUSAŞ Saldırısı Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soruşturma Başlatıldı

Bakan Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör saldırısıyla ilgili bir adli soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda 1 başsavcıvekili ile 8 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Saldırıyı Kınadı

Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Tunç, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti. Tunç, "Hain terör saldırısıyla ilgili gerekli adli süreç başlatılmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Hizbullah İddiası: Sahil Hastanesi ve Çevresi
2
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye Destek Mesajı
3
TUSAŞ'a Terör Saldırısı: Şehit ve Yaralılar Var
4
TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısı ve Yayın Yasağı Hakkında Açıklama
5
BBP Genel Başkanı Destici'den TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Tepki
6
RTÜK Başkanı Şahin'den TUSAŞ'a Terör Saldırısı Açıklaması
7
Muğla'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 11 Gözaltı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak