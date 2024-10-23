Bakan Tunç'tan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

Bakan Tunç'tan TUSAŞ Saldırısı Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soruşturma Başlatıldı

Bakan Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör saldırısıyla ilgili bir adli soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda 1 başsavcıvekili ile 8 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Saldırıyı Kınadı

Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Tunç, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti. Tunç, "Hain terör saldırısıyla ilgili gerekli adli süreç başlatılmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum," dedi.