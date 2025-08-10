Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye'yi İnşa Edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulus Doğa Festivali'nde Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesindeki Doğa Festivali'nde yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye inşasının önemine dikkat çekti. Tunç, "Milletimizin temsilcileri milletvekillerimizin açtığı yolda terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı çocuklarımıza, geleceğimize, büyük Türkiye'ye armağan edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın," dedi.

Uluslararası Adalet Vurgusu

Konuşmasında, Filistin'de devam eden zulme ve soykırım suçlarına da değinen Tunç, İsrail'in 100 yıldır bu eylemlere imza attığını belirtti. Tunç, "Uluslararası kuruluşların etkisizliği, devletlerin sözleşmelere uymamaları nedeniyle, yapılanlar günümüzde yaptırımsız kalıyor gibi görünebilir ancak bu soykırımı gerçekleştirenler bir gün hesap verecekler," diye ekledi.

Türkiye'nin Vizyonu

Bakan Tunç, terörün olmadığı, insanların huzur içinde gelecekleri bir Türkiye'yi hedeflediklerini vurgulayarak, "23 yıldan beri ülkenin 81 ilini eserlerle donattık. Teröre zemin hazırlayan unsurları ortadan kaldırarak, bu yolculuğa çıktık," dedi. "Artık terörsüz Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç’un Öğrencilere Hediye Takdimi

Konuşmasının ardından Bakan Tunç, üniversite sınavlarında başarı gösteren öğrencilere hediyelerini takdim etti. Festival programına Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve diğer önemli isimler katıldı. Etkinlik sonrası Bakan Tunç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

