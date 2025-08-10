DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.740.909,74 0,11%

Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye'yi İnşa Edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulus Doğa Festivali'nde terörsüz Türkiye hedefini vurguladı, dünya adaletine katkıda bulunacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 01:49
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 01:49
Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye'yi İnşa Edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulus Doğa Festivali'nde Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesindeki Doğa Festivali'nde yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye inşasının önemine dikkat çekti. Tunç, "Milletimizin temsilcileri milletvekillerimizin açtığı yolda terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı çocuklarımıza, geleceğimize, büyük Türkiye'ye armağan edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın," dedi.

Uluslararası Adalet Vurgusu

Konuşmasında, Filistin'de devam eden zulme ve soykırım suçlarına da değinen Tunç, İsrail'in 100 yıldır bu eylemlere imza attığını belirtti. Tunç, "Uluslararası kuruluşların etkisizliği, devletlerin sözleşmelere uymamaları nedeniyle, yapılanlar günümüzde yaptırımsız kalıyor gibi görünebilir ancak bu soykırımı gerçekleştirenler bir gün hesap verecekler," diye ekledi.

Türkiye'nin Vizyonu

Bakan Tunç, terörün olmadığı, insanların huzur içinde gelecekleri bir Türkiye'yi hedeflediklerini vurgulayarak, "23 yıldan beri ülkenin 81 ilini eserlerle donattık. Teröre zemin hazırlayan unsurları ortadan kaldırarak, bu yolculuğa çıktık," dedi. "Artık terörsüz Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç’un Öğrencilere Hediye Takdimi

Konuşmasının ardından Bakan Tunç, üniversite sınavlarında başarı gösteren öğrencilere hediyelerini takdim etti. Festival programına Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve diğer önemli isimler katıldı. Etkinlik sonrası Bakan Tunç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen Doğa Festivali'ne katıldı. Bakan...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen Doğa Festivali'ne katıldı. Bakan Tunç, burada konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen Doğa Festivali'ne katıldı. Bakan...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen Doğa Festivali'ne katıldı. Bakan Tunç, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da 22 Aracı Sahte Belgelerle Tescil Ettiren 4 Şüpheli Yakalandı
2
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu İstanbul'daki İlk Konserini Verdi
3
Bodrum'a AROYA Cruises'ın Unutulmaz İlk Ziyareti
4
Kırklareli'nde Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğer Yaralı
5
Suudi Arabistan Sağlık Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Ziyaret Etti
6
Bodrum'da 20. Uçurtma Festivali Coşkusu
7
Antalya'da Depo Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı