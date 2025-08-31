Bakan Tunç: UYAP ile 196 Entegrasyon ve Milyonlarca Kullanıcı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal'den yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığı olarak teknolojinin tüm imkanlarını adalet sistemi hizmetine sunduklarını ve dijital dönüşümle hizmetlerin verimliliğini ile erişilebilirliğini artırdıklarını belirtti.

UYAP ve dijital dönüşümde kaydedilen mesafe

Tunç, UYAP hakkında yaptığı paylaşımda şunları vurguladı: "UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar toplam 59 kurum ve kuruluş ile 196 entegrasyon gerçekleştirdik." Bakan, projelerin kendi kaynaklarıyla, yerli ve milli imkanlarla hayata geçirildiğini ve böylece zaman ile mekan sınırlarının ortadan kalktığını söyledi.

Bakan Tunç, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)'ın 24'ü uluslararası olmak üzere toplam 47 ödüle layık görüldüğünü, yargı hizmetlerinin teknolojik gelişmelerle güçlendirildiğini ve bilişim alanında tarihi bir dönüşüm gerçekleştirildiğini belirtti. UYAP portallarının erişim rakamları ise şöyle: Vatandaş portal 24,6 milyon, avukat portal 209 bin, uzlaştırmacı portal 19 bin, bilirkişi portal 83 bin, arabulucu portal 48 bin ve e-Satış portal 3 milyon kullanıcıya ulaştı.

SEGBİS, e-Duruşma ve e-Tebligat ile sağlanan kazanımlar

Tunç, uygulamaya konan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) sayesinde tutuklu ve hükümlülerin duruşma salonlarına getirilmesinin, vatandaşların ifade vermek için uzaktaki mahkemeye gitmesinin önüne geçildiğini belirterek, "SEGBİS'in kullanılmaya başlanıldığı 2013 yılından bugüne kadar kurulumunu tamamladığımız 4 bin 807 adet cihaz ile 6 milyon 799 bin 947 videokonferans görüşmesi yapılmasını sağladık." dedi.

Hukuk mahkemelerinde tarafların ve avukatların mahkeme salonuna gitmeden çevrimiçi katılabildiği e-Duruşma ile "15 Eylül 2020 tarihinden itibaren 3 milyon 705 bin 97 duruşma" gerçekleştirildi. E-Tebligat sistemiyle ise haftalar süren tebligat işlemleri saniyeler içinde yapılabilir hale getirildi. Tunç, "2015 yılından günümüze 318 milyon 190 binin üzerinde e-Tebligat göndererek, 11 bin 137 ton kağıt tasarrufu sağladık, 189 bin 324 ağacı kesilmekten kurtardık, 24 milyar 358 milyon 333 bin lira tasarruf ettik" bilgisini paylaştı.

Gelecek vizyonu: Yapay zeka ve kullanıcı odaklı altyapı

Bakan Tunç, çalışmaların hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Tunç, kullanıcı memnuniyetini esas alan modern bir yazılım altyapısıyla bilişim sistemlerinin yenilenmeye devam edeceğini ve "yapay zekaya dayalı uygulamalar" geliştirileceğini belirterek yeni teknolojilerin adalet hizmetlerinde kullanımının süreçleri daha hızlı ve etkin sonuçlandıracağını sözlerine ekledi.