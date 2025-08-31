Bakan Uraloğlu: 5G İhalesi 16 Ekim'de — 1 Nisan 2026'da Hizmet Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim tarihinde gerçekleştirileceğini ve mobil işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacağını açıkladı.

İhale ilanı ve genel çerçeve

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 5G ihale ilanının bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Bu adımın, 5G teknolojisinin hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalarda önemli bir eşiği temsil ettiğini vurguladı.

İhale detayları

Uraloğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, 700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden ihaleye çıkılacak. Bu ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek.

İşletmeciler ihaleye ayrı ayrı katılacak ve kendi stratejilerine göre en uygun paketleri almak için yarışacaklar. Frekans ücretleri üç eşit taksitte ödenebilecek. İhale şartname bedeli 1 milyon lira olarak belirlendi.

Zamanlama ve başvuru süreci

Mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029 tarihinde sona ereceğini belirten Uraloğlu, bu tarihten sonra işletmecilerin altyapı ve hizmetlerinin yeni yetkilendirme rejimine tabi olacağını bildirdi. İşletmeciler tekliflerini 9 Ekim'den itibaren sunabilecek, son başvuru tarihi ise 16 Ekim saat 09.30 olarak ilan edildi. İhale aynı gün, saat 10.30'da BTK Merkez Binası'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 30 Nisan 2029'dan itibaren işletmecilerin elde ettikleri yıllık cirolarının yüzde 5'ini BTK'ye ödeyecekleri ve yetkilendirme süresinin 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli olacağı açıklandı.

5G'nin etkileri ve yerlilik hedefi

Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye'nin dijital dönüşümünde kritik rol oynayacağını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak."

5G altyapısında yerlilik ve millilik oranlarının artırılacağına dikkat çeken Uraloğlu, yüzde 60'a varan oranda yerli ürün ve yüzde 30'a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu getirileceğini belirtti. Bu yaklaşımın, dışa bağımlılığı azaltıp yerli üretimi teşvik etmeyi hedeflediği kaydedildi.