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Bakan Uraloğlu, Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Gününde Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Akşemseddin Hazretleri'nin mirasına sahip çıktıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 13:50
Bakan Uraloğlu, Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Gününde Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Akşemseddin'i Andı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Göynük'te düzenlenen 'Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Günü' programına katılarak, Akşemseddin Hazretleri'nin mirasına sahip çıkma vurgusu yaptı. Uraloğlu, "Akşemseddin Hazretleri, sadece yaşadığı döneme değil, bugüne ve yarınlara da ışık tutan önemli bir miras bırakmıştır. Bizler, onun emanetine sahip çıkarak, ilimle, irfanla, ahlakla yoğrulmuş millet olarak kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz," dedi.

Mehteran Eşliğinde Yürüyüş

Bakan Uraloğlu, mehteran eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe katılarak Akşemseddin ve Ömer Sıkkin Hazretleri türbeleri önünde dua etti. Yürüyüş, belediye önünde sona erdikten sonra program alanında devam etti.

Akşemseddin’in Rolü ve Mirası

Uraloğlu, İstanbul’un manevi fatihi olan Akşemseddin Hazretleri’nin sadece bir alim, hekim veya veli olmadığını belirtti. "O, ilmi, irfanı ve ahlakıyla asırlık çınar gibi kök salmış, dallarıyla gökyüzüne uzanan adeta bir rehberdi," diyerek, Akşemseddin'in Fatih Sultan Mehmet Han üzerindeki etkisine dikkat çekti. Ayrıca, onun dualarının fetih ordusunun manevi kalkanı olduğunu ifade etti.

Bir İlim ve Maneviyat Rehberi

Akşemseddin Hazretleri'nin ilim ve tasavvufu bir araya getirmiş bir birey olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "O, tıp ilminde mikrobu ilk tanımlayan bilim insanı ve Ayasofya'da ilk hutbeyi okuyan hatip oldu. Anadolu'nun İslamlaşmasında köprü olmuştur," diye ekledi.

Gelecek İçin Teminat

Uraloğlu, Akşemseddin’in mirasının sadece Türk milletine değil, tüm insanlığa ışık tutacağını belirterek, geleceği ilim, ahlak ve maneviyat ile inşa etme kararlılığını yineledi. "Bugün 35. kez bir araya gelerek, Akşemseddin Hazretleri’ni anarken, onun bize bıraktığı mirası yeniden hatırlayalım" dedi.

Göynük'ün İhtiyaçları

Bakan Uraloğlu, Göynük’ün ihtiyaçları üzerine de açıklamalarda bulundu. "Biz Bolu'nun, Göynük'ün ihtiyacı neyse onlara hep karşılık verdik. Gerekli olan neyse onu yaptık," diyerek inşaat ve altyapı projelerine olan desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Programa ayrıca Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu'nun Göynük ilçesinde 35. Geleneksel Göynük...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu'nun Göynük ilçesinde 35. Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Günü etkinliklerine katıldı. Uraloğlu, programa katılan engelli vatandaşlarla sohbet etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu'nun Göynük ilçesinde 35. Geleneksel Göynük...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu'nun Göynük ilçesinde 35. Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Günü etkinliklerine katıldı. Uraloğlu, programa katılan engelli vatandaşlarla sohbet etti.

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