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Bakan Uraloğlu havalimanlarındaki güvenlik tedbirleri hakkında konuştu: “Gerekirse elle arama yapılacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarındaki güvenlik tedbirleri ile ilgili konuştu. Bakan Uraloğlu, “Tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla yapılan aramalarında yetersiz kaldığı hallerde ise elle arama yapılacak” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 18:12
Bakan Uraloğlu havalimanlarındaki güvenlik tedbirleri hakkında konuştu: “Gerekirse elle arama yapılacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında uygulanacak olan güvenlik tedbirleri ve Sivil Havacılık Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili konuştu. Uraloğlu, tüm yolcuların cihazla aranacağını, gerektiğinde elle arama yapılabileceğini belirtti.

Uraloğlu, konuyla ilgili olarak, “Kanun taslağında yer alan karara göre havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı hallerde ise elle arama yapılacak. Kendisinin ya da eşyalarının elle aranmasını reddedenler ise uçağa kabul alınmayacak” ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu, gemi kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmaların da yürütüldüğünü ve yürütülen bu çalışmalar sonucunda ise getirilecek yeni düzenlemeyle emisyon fiyatlandırma sistemini kuracaklarını da belirtti.

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