Bakan Uraloğlu Kırşehir'de: Çiçekdağı'nda 50 Projenin Açılışı ve Yol Yatırımları

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Çiçekdağı 7. Bulgur Festivali'nde 50 projenin açılışını yaptı; Kırşehir yol, çevre yolu ve Tuzköy Havalimanı yatırımlarının sürdüğünü, 14 km'lik bölümün ihalesinin yakında yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 21:29
Konuşma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çiçekdağı'nda düzenlenen 7. Geleneksel Bulgur Festivali'nde konuştu. Festivalin bereketli ve verimli geçmesini diledi.

Uraloğlu, Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'nun 6 yıllık görev süresinde tamamladığı 50 proje'ye işaret ederek, "Görevimiz sizin bize verdiğiniz emaneti ve sorumluluğu yine sizin bize verdiğiniz vergilerle bihakkın görevimizi yapma gayretidir. Bundan sonra da inşallah böyle olacaktır." dedi.

Yapılan ve Planlanan Yatırımlar

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kırşehir ve Çiçekdağı'na yapılan çalışmaları anlattı. Kırşehir'in Kaman-Bala ve Kırıkkale üzerinden Ankara'ya bölünmüş yollarla bağlandığını, bununla kalmayıp Ege, Marmara ve Kapıkule'ye kadar ulaştırıldığını belirtti. Ayrıca Kırşehir'in Kayseri üzerinden Doğu ve Güneydoğu'ya, Hacıbektaş üzerinden Nevşehir, Niğde ve tüm Akdeniz'e bağlandığına dikkat çekti.

Uraloğlu, çevre yolu ve Tuzköy Havalimanı yolunun çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı ve Çiçekdağı'ndan Kırşehir'e doğru heyelanlı ve standardı düşük olan 14 kilometrelik bölüm için "önümüzdeki ay inşallah ihalesini yapıyoruz" diyerek ihalenin yakında başlayacağını duyurdu.

Bakan, yapılan hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizim görevimiz size yaptığımız hizmetleri kafanıza kakmak değildir" ifadelerini kullandı ve hizmetlerin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Festival ve Açılış

Festivale Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu katıldı. Bakan Uraloğlu ve protokol üyeleri, hizmete giren 50 projenin açılışını gerçekleştirdi. Etkinlikte protokol üyeleri ayrıca bulgur dövdü.

Programda Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek (sol 4), Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu (sağ 3), AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan (sağ 4), AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (sol 3) da katıldı.

