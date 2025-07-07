Bakan Uraloğlu, Konya'da 176 Milyar Dolar Yatırımları Açıkladı

Bakan Uraloğlu, Konya'da Ulaşım Yatırımlarını Duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da gerçekleştirilen Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Türkiye genelinde son 23 yılda kara yolu ağını güçlendirmek amacıyla 176 milyar dolar'ın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın Vizyonu ile Yola Çıkıldı

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yol medeniyettir” vizyonuyla başlatılan bölünmüş yol seferberliğine dair bilgiler vererek, “2002’de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 29 bin 771 kilometreye çıkardık. Sadece 6 il arasında olan bağlantılarımız bugün 77 il’i güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturdu.” şeklinde konuştu.

Konya'nın Ulaşım Altyapısı için Büyük Yatırımlar

Konya’nın tarih boyunca Anadolu’nun önemli yerleşim alanlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Konya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 151 milyar liradan fazla yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 167 kilometre'den 1289 kilometre'ye çıkardık.” dedi.

Yatırımlar ve Projelerle Toroslar'a Güç Katılıyor

Uraloğlu, Konya bölgesinde tamamlanan önemli projeleri de sıralayarak, “Demirkapı Tüneli ile Akdeniz ve İç Anadolu'yu sadece 4 dakikada geçilebilir hale getirdik. Ayrıca, Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı köprüsünü inşa ederek Toroslar’a adeta bir mühür vurduk.” ifadelerini kullandı.

Seydişehir-Bozkır Yolu'nun Önemi

Uraloğlu, Seydişehir-Bozkır yolunun Konya’nın tarımsal, ticari ve sanayi faaliyetlerine değer katacağını belirterek, “Kalan 30,5 kilometrelik kesim ile yolun tamamını inşa edeceğiz. Çalışmalarımızı 2028 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.” diye ekledi.

Temel atma törenine Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve birçok vatandaş katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı.