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Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılığın Durumunu Değerlendirdi

Bakan Uraloğlu, İsrail-İran geriliminin sivil havacılığa etkilerini açıkladı, kapalı hava sahalarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 12:39
Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılığın Durumunu Değerlendirdi

Bakan Uraloğlu'ndan Sivil Havacılığa Önemli Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede yaşanan hava sahalarının kapanmasını değerlendirdi. Uraloğlu, Irak, İran ve İsrail hava sahalarının şu an kapalı olduğunu belirtirken, Suriye gibi çevre ülkelerin de hava sahalarının zaman zaman açılıp kapandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumunda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çatışma durumu devam ettiği sürece bu sahalar, sivil uçuş güvenliği anlamında kapalı olmaya devam edecek. Biz de ülkemizin hava yolu operatörlerinin o bölgeye doğru uçuşlarını uygun hava sahalarından sağlıyoruz," dedi.

Mısır Üzerinden Ulaşım Sağlanıyor

Türkiye'nin sivil havacılık alanında daha çok Mısır üzerinden bölgedeki ülkelere ulaşım sağladığını vurgulayan Uraloğlu, süreci takip ettiklerinin altını çizdi. Gelişen duruma göre gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

Uraloğlu, hava sahalarının kapanmasının sefer sürelerini uzattığını ve bu durumu göz önünde bulundurarak seferlerin azaltıldığını, fakat talep edilen uçuşların karşılanmaya devam ettiğini dile getirdi. Uçuşların güvenli koridorlardan devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Denizlerdeki Durum Güvenli

Bakan Uraloğlu, denizlerde şu an için sıcak bir çatışmanın yaşanmadığını belirterek, Türk bayraklı ya da Türk sahipli gemilere yönelik gerekli takibin yapıldığını vurguladı. "Şu an için ciddi bir risk yok. Gelişen durumlarda bilgilendirme yaparak önlem alma sürecini sürdüreceğiz," diye ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının da "Global İletişim Ortağı" olduğu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uraloğlu, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından bölgede hava sahalarının durumunun sorulması üzerine açıklamada bulundu.

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