Bakan Uraloğlu: TÜRASAŞ, Sanayi Devleri Arasında Gücünü Artırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Açıklamalarda Bulundu

TÜRASAŞ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun belirttiğine göre, Türkiye Raylı Sistemler AŞ, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayımlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023' listesinde 64 basamaklık bir yükseliş gösterdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRASAŞ'ın 370 bin metrekarelik kapalı alanda yaklaşık 4 bin personel ile milli ve yerli teknolojiler geliştirmeye devam ettiğini vurguladı. 'Demir yollarımızı modern yerli araçlarla donatmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin üreten gücü olmaktan gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Yerli ve Milli Ürünlerin İmalatı Sürüyor

Bakan, yeni koşullara hızla uyum sağlayarak milli ürünlerin imalatını sürdürdüklerini belirtti. Hızlı tren setleri, saatte 176 kilometre hızla uluslararası standartlarda üretim sürecindedir.

Ayrıca, bu setlerin yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da kullanılmak üzere tasarlandığını ifade etti.

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti 2025'te Raylarda Olacak

Uraloğlu, 2025 yılında raylarda olacak olan Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin tasarım sürecinin sona yaklaştığını ve prototip aşamasının başlatıldığını duyurdu. 'İlk prototip montajını 2024 sonunda bitireceğiz. 584 yolcu kapasiteli bu tren, ülkemiz için önemli bir proje' şeklinde konuştu.

Eskişehir - 5000 projesinin de çeşitli özellikleri ile dikkat çektiğini belirten Uraloğlu, montajı tamamlanan ve dinamik testleri devam eden TÜRASAŞ marka elektrikli anahat lokomotifinin de ülkemiz adına büyük bir kazanç olduğunu söyledi.Sonuç olarak, TÜRASAŞ, gelecekteki projeleri ve yerli üretimin artması ile Türk sanayisinin gelişiminde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.