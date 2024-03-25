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Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Emeklilere özel indirim ve kampanyalar müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere özel birçok indirim ve kampanyanın müjdesini verdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 19:02
Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Emeklilere özel indirim ve kampanyalar müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kırşehir'de yaptığı konuşmada, emeklilere yönelik özel indirim ve kampanyalar düzenleyeceklerini duyurdu. Bakan Işıkhan, SGK olarak, diğer bankalarla da kamu bankalarının promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çeşitli çalışmaların hayata geçirileceğini vurguladı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, emeklilere özel indirim ve kampanyalar şu alanlarda başlatılacak:

- PTT AVM

- Tarım Kredi Kooperatif Marketleri

- Türk Hava Yolları

- TCDD

- GSM operatörleri

- Sinema ve tiyatrolar

- PTT Kargo

Ayrıca, Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında da emeklilere özel indirimler sağlanacak. Belediyeler Birliği ile protokol yapılacak ve emeklilerin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir gezmelerinin temelleri atılacak.

Bakan Işıkhan, emeklilere yönelik sağlanacak imtiyazları ve uygulamaları kamuoyuyla paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

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