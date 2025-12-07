Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: Süreci Zedelemek İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmeyeceğini ve birlik vurgusunu yineledi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:41
Ahmet Aydın sürecin hassasiyetine ve dış müdahalelere karşı uyarılarda bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe doğru ilerledikçe sürecin daha da hassaslaştığını belirterek, toplumsal iklimi etkileyebilecek her açıklamanın büyük bir dikkatle yapılması gerektiğini vurguladı.

"Süreci zedelemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" diyen Aydın, son günlerdeki tartışmaların süreci gereksiz bir gerilime sürüklediğini ifade etti.

"Hepimiz biliyoruz ki bu ülkede kanın akmasından, gözyaşından nemalanan odaklar her dönem oldu. Bugün de gerek açık şekilde gerekse de ‘iyi niyetli eleştiri’ kisvesi altında süreci baltalamak isteyenler var. Ancak bilmeleri gerekir ki bu defa Allah’ın izniyle başaracağız" sözleriyle uyarıda bulundu.

Aydın, komisyonun görev alanından kapalı oturumlara kadar çeşitli iddiaların gündeme getirildiğini, ancak sürecin amacının açık olduğunu belirtti. "Süreç, terörün sona erdirilmesi ve Türkiye’nin huzurunun teminat altına alınmasıdır. İçerideki tartışmaların İsrail’in ve benzeri odakların bölgesel mühendislik girişimlerinin manipülasyonlarına açık hale gelmesine izin veremeyiz. Süreç, dışarıdan zehirlenmek isteniyor. Buna karşı çok dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

Aydın, sürecin ne kirli müdahalelerle yavaşlaması ne de kontrolsüz bir hızla savrulması gerektiğini, bunun için devlet aklının rehberliğinde ilerlenmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Açıklamasını birlik ve dayanışma vurgusuyla tamamlayan Aydın, "Allah’ın izniyle, birlik içinde yükselen güçlü bir Türkiye’nin arifesindeyiz" ifadelerini kullandı.

