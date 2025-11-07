Bakan Yaşar Güler Bakü’ye Geldi: 2. Karabağ Zaferi'nin 5. Yılı Kutlamalarına Katılacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2. Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bakü'ye geldi; heyette Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da yer alıyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 19:40
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında kazandığı 2. Karabağ Savaşı zaferinin 5. yıl dönümü nedeniyle yarın düzenlenecek Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere başkent Bakü'ye geldi.

Ziyaret ve Karşılama

Güler, başkent Bakü’de Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile diğer siyasi ve askeri yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Güler, yarın yapılacak törenlere katılacak.

Güler’e Azerbaycan ziyaretinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de eşlik ediyor.

İkinci Karabağ Savaşı: Kısa Hatırlatma

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020’de Dağlık Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı saldırıya geçmişti. Operasyonlar 44 gün sürmüş ve 10 Kasım tarihinde sona ermişti. Bu süreçte 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı.

Savaş, Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona erdi; Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini boşaltacağını taahhüt eden anlaşmayı 10 Kasım’da imzalamıştı.

Zafer Günü Tarih Değişikliği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başlangıçta 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü’nün, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk gelmesi nedeniyle tarihini değiştirdi. Aliyev’in kararıyla Zafer Günü, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekildi.

