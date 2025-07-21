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Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz Şehidi Köksal Kaşaltı'nın Ailesini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Köksal Kaşaltı'nın ailesini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 11:15
Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz Şehidi Köksal Kaşaltı'nın Ailesini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Ankara’da şehit olan Köksal Kaşaltı’nın ailesini ziyaret etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyarete dair önemli bilgiler paylaştı. Şunları ifade etti: “15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’da şehadete eren kahramanınız Köksal Kaşaltı’nın ana ocağını ziyaret ettik. Annesi Satı ablamız, kardeşi Fehmican Kaşaltı ve ailesiyle birlikte şehidimiz için dualar ettik.”

Bakan Yerlikaya, ayrıca, “Şehidimizin makamı ali olsun. O en uzun gecede, karanlıklar aydınlığa çıksın diye milli irademize sahip çıkan, ülkemizin bağımsızlığı için canını hiçe sayan 253 şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak.” diyerek, şehitlerin anısını yaşatmanın önemini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Köksal Kaşaltı'nın ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Köksal Kaşaltı'nın ailesini ziyaret etti.

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