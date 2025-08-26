DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,84 -0,33%
ALTIN
4.461,45 -0,61%
BITCOIN
4.498.766,18 0,03%

Bakan Yerlikaya'dan Harp Malulü Gaziler Derneği'ne Ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 18:31
Bakan Yerlikaya'dan Harp Malulü Gaziler Derneği'ne Ziyaret

Bakan Yerlikaya'dan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne Ziyaret

Şehit aileleri ve gazilerle buluşma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti.

Yerlikaya, NSosyal hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, dernek Genel Başkanı Mustafa Işık'ın ev sahipliğinde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Gazi Beyazıt Yumuk ile şehit aileleri ve gazilerle buluştuklarını belirtti.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hedefimiz terörsüz bir Türkiye'dir." ifadelerini alıntılayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Her bir şehidimizin adı, bu toprakların harcına yazıldı. Onların aziz hatırasına ve onların ailelerine minnet borcumuz var. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Nazik misafirperverlikleri için sayın başkanlarımıza ve derneklerimizin kıymetli üyelerine gönülden teşekkür ediyorum."

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Mahalle Afet Gönüllüleri Yangın Nöbetinde
2
Sakarya'da 30 milyonluk kuyumcu soygunu davası devam ediyor
3
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
4
Bursa İnegöl'de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı
5
Samsun Terme'de Yolcu Otobüsü Kazası: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
6
Bakan Yerlikaya'dan Harp Malulü Gaziler Derneği'ne Ziyaret
7
BFMTV Derneği: Gazze'de 5 gazeteci öldürüldü, İsrail kınandı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025