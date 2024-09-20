Bakan Yerlikaya'dan Narin Cinayeti Sorusuna Tepki: "Adalet Tecelli Edecek, Şüpheniz Olmasın"

Diyarbakır'da 19 gün boyunca kayıp olan ve daha sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bu konuda verdiği tepki dikkat çekti. Gazilerle buluştuğu bir programda muhabirin Narin cinayetiyle ilgili sorusuna "sus" işareti yaparak karşılık veren Yerlikaya, çıkışta yaptığı açıklamayla gündem oldu. "Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın" diyen Bakan, konunun adliyede olduğunu ve yargı sürecinin beklendiğini ifade etti.

NARİN CİNAYETİ SORUSUNA "SUS" İŞARETİ

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde düzenlenen bir programda gaziler ve gazi yakınlarıyla buluşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programın sonunda muhabirlerden gelen sorulara yanıt verdi. Ancak program bitiminde merdivenlerden indiği sırada bir gazeteci tarafından yöneltilen Narin Güran cinayetiyle ilgili soruya verdiği tepki, anında gündem oldu.

Muhabirin "Narin cinayetiyle ilgili bir soru sormak istiyoruz" demesi üzerine Bakan Yerlikaya, soruya doğrudan yanıt vermek yerine, gazeteciye "sus" işareti yaparak hızlı bir şekilde salondan ayrıldı. Bu hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Bakan Yerlikaya, çıkışta ise konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: "ADALET TECELLİ EDECEK, ŞÜPHENİZ OLMASIN"

Muhabirin Narin Güran cinayetine dair sorduğu soruya "sus" işareti ile tepki veren Bakan Yerlikaya, olayın ardından dışarıda bekleyen gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Yerlikaya, adli sürecin işlediğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Konu adliyede, bu kadar basit. Hep beraber bekliyoruz, yargı süreçlerinin tamamı şu anda adli mercilerde. Hep birlikte bu süreçlerin sonucunu göreceğiz. Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın.”

Bu açıklamasıyla Bakan Yerlikaya, olayın yargıya taşındığını ve adli sürecin sonuçlanmasını beklemek gerektiğini ifade ederek kamuoyuna güvence verdi. Yerlikaya’nın bu açıklamaları, sosyal medyada ve çeşitli haber platformlarında geniş yankı buldu.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE YENİ GELİŞMELER MERAK EDİLİYOR

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, olayın failinin kim olduğu ve cinayetin neden işlendiği henüz aydınlatılabilmiş değil. Bu korkunç olay, tüm ülkede büyük yankı uyandırırken, küçük Narin’in katilinin bulunması için adli merciler tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.

Soruşturmanın detayları ve yeni gelişmeler yakından takip edilirken, kamuoyunda adaletin sağlanması yönünde beklenti artmış durumda. Bakan Yerlikaya’nın yaptığı açıklamalar da bu beklentilere yanıt verir nitelikteydi. Yerlikaya, yargı sürecinin adil bir şekilde işleyeceği konusunda vatandaşı rahatlattı.

ADALET SÜRECİNE GÜVENİLİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamalar, adalet sürecine olan güvenin altını çizdi. Olayın adli mercilerde olduğunu ve yargı sürecinin sonuçlanmasını beklemek gerektiğini belirten Yerlikaya, adaletin er geç yerini bulacağı konusunda vatandaşları temin etti. Yerlikaya’nın bu açıklaması, yargıya olan güveni pekiştirirken, sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceği yönündeki inancı da destekledi.

YARGI SÜRECİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Narin Güran cinayetiyle ilgili yargı süreci devam ederken, bu sürecin ne zaman tamamlanacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamaları, sürecin titizlikle sürdüğünü ve tüm detayların adli merciler tarafından değerlendirildiğini gösteriyor. Kamuoyunun merakla beklediği gelişmelerin yargı sonuçlarına bağlı olarak şekilleneceği ifade ediliyor.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE ADALET BEKLENTİSİ

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan küçük Narin Güran’ın cinayeti, Türkiye’de derin bir üzüntü yaratmış durumda. Bu trajik olay, adalet arayışını da beraberinde getirirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamalar, yargı sürecinin şeffaf bir şekilde sürdüğünü gösteriyor. Bakan Yerlikaya’nın “Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın” sözleri, vatandaşların adalet beklentisine yanıt niteliğinde.