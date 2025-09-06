DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.562.396,99 0,68%

Bakan Yerlikaya'dan Şehit Polis Mustafa Karapınar İçin Taziye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de atış eğitimi kazasında şehit olan Polis Memuru Mustafa Karapınar için NSosyal hesabından taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 01:03
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 01:03
Bakan Yerlikaya'dan Şehit Polis Mustafa Karapınar İçin Taziye

Bakan Yerlikaya'dan şehit polis için taziye

Yerlikaya, NSosyal'den başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Polis Memuru Mustafa Karapınar için taziye mesajı yayımladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Bakan Yerlikaya, şehidin ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulundu ve olayın üzüntü verici olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan Lafayette Park'taki Savaş Karşıtı Çadırın Kaldırılması Talimatı
2
Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de — Erdoğan imzası
3
Çorum Alaca'da Traktörün Park Halindeki Araçlara Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında
4
Falk: İsrail'i Kınamamak da 'Diplomatik Suç Ortaklığı' — Gazze Mahkemesi'nde İngiltere İddiaları
5
Trump: 2026 G20 Zirvesi Miami'de — Doral Golf Tesisleri'nde yapılacak
6
Trump'tan Venezuela'ya: 'Uçaklarınız düşürülecek' tehdidi
7
Adıyaman Besni'de Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaralı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire