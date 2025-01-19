Bakan Yerlikaya: Gençler, Türkiye'nin Geleceğinin Teminatıdır

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gençlere Seslendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 7. Olağan "Betül Önderoğlu" Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin geleceğindeki kritik rolünü vurguladı. "Bizim yüreğimizde taşıdığımız bu sevda millet sevdasıdır. Davamız, milletimizin davasıdır, Türkiye'mizin yarınlarını inşa etme, mazlumun yanında olma ve adaleti her yere ulaştırma davasıdır" dedi.

Büyük Rüyaların Sahipleri: Gençler

Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongrede, Bakan Yerlikaya, salona baktığında tarihi figürleri anımsadığını belirterek, "Sizlere baktığımda daha 21'indeyken İstanbul'un surlarında İslam sancağını dalgalandıran Fetihler Sultanı Fatih'in azmini görüyorum" dedi.

Adı Unutulmayacak Bir İsim: Betül Önderoğlu

Kongre, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu’na ithaf edildi. Yerlikaya, Önderoğlu'na Allah'tan rahmet dileyerek, gençler için duyduğu gururu dile getirdi.

Gençliğin Önemi ve Vizyonu

Yerlikaya, gençlerin, "çeyrek asra dayanan kutlu bir davanın, apaydınlık geleceğisiniz" dedi ve onların heyecanının Türkiye’nin yarınlarına olan inancı güçlendirdiğini belirtti. "Gençlerden ümidi kesen bir millet, geleceğini de kaybetmiş demektir" ifadeleriyle gençliğin önemini vurguladı.

Davalarının Teminatı: Gençler

AK Parti davalarının köklerinin tarihin derinliklerine uzandığını belirten Yerlikaya, gençlerin bu davanın sancaktarı olduğunu dile getirdi. "Bu vatanın, bu milletin, bu devletin sizlere ihtiyacı var" diyerek gençlerin ulusal sorumluluklarını hatırlattı.

Gelecekte Gençler Var

Bakan Yerlikaya, gençlerin yalnızca geleceğin değil, bugünün de söz sahibi olduğunu belirterek seçilme yaşının 18'e indirilmesi gibi toplumsal reformlara dikkat çekti. Ayrıca, AK Parti’nin 11 milyonu aşkın üyesinin olduğunu ve gençlik kollarının yaklaşık 1 milyon üyesi bulunduğunu ifade etti.

Türkiye Yüzyılı: Gençlik ve Yenilikler

Teknoloji ve eğitim alanında yapılan reformlara değinen Yerlikaya, "Kendi yazılımlarını, kendi uydularını üreten bir gençliğimiz var" diyerek yeniliklerin Türkiye’nin geleceği olduğunun altını çizdi. TEKNOFEST ruhunun önemini vurgulayarak, gençlerin bu ruha sahip olduğunu ve büyük bir atılım gerçekleştireceğini belirtti.

Dünya Gözlerini Türkiye’ye Dikmiş

Kongrede, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki önemine işaret eden Yerlikaya, "Bugün dünyadaki mazlumların gözü Türkiye’de. Suriye'den Filistin'e, Arakan'dan Afrika'nın ücra köylerine kadar gönül coğrafyası Türkiye'den gelecek müjdeleri bekliyor" ifadeleriyle milli duruşun gerekliliğini vurguladı.

Terörle Mücadele ve Güçlü Türkiye Vurgusu

Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye hedefiyle ülkemizden terörü kazıyıp atıyoruz" diyerek kararlılıkla mücadelelerinin devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Ankara Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demikan’a teşekkür eden Yerlikaya, yeni başkan Halil Atasoy ve ekibine başarılar diledi.