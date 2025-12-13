DOLAR
Bakan Yerlikaya: İstanbul ve İzmir'de 6 milyon 958 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, İstanbul ve İzmir operasyonlarında toplam 6 milyon 958 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:24
Bakan Yerlikaya: İstanbul ve İzmir'de 6 milyon 958 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Bakan Yerlikaya: İstanbul ve İzmir'de 6 milyon 958 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Operasyon detayları ve yakalanan şüpheliler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre İstanbul'da İEM Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce Esenler ilçesinde yapılan operasyonda; 3 milyon 912 bin adet uyuşturucu hap ve 145,5 kg katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce Buca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise 3 milyon 46 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi; operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalandı ve şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, yürütülen mücadelenin amacının başta gençler olmak üzere tüm vatandaşları uyuşturucunun zararlarından korumak olduğunu vurguladı.

OPERASYONLARDA 6 MİLYON 958 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

OPERASYONLARDA 6 MİLYON 958 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

