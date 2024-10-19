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Bakan Yerlikaya Şantaj İddiasına Cevap Verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şantaja uğrayan üniversiteli genç için güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 13:22
Bakan Yerlikaya Şantaj İddiasına Cevap Verdi

Bakan Yerlikaya'dan Şantaj İddiasına Müdahale

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya aracılığıyla şantaja uğradığını öne süren üniversite öğrencisi F.A. hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, genç kadının güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Koruma Tedbirleri Alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu öğrencinin Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunduğunun tespit edildiğini ve akşam saatlerinde kendisiyle irtibat kurulduğunu aktardı.

Yerlikaya, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Karabük Valiliği koordinesinde, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yürütüldü. Kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirleri alınmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır."

Soruşturma Süreci

Konuyla ilgili olarak Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, F.A.'nın adliyede 'Adli Görüşme Odasında' psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlandığı bilgisi verildi. Ayrıca, iddiaların detaylı bir şekilde araştırılmaya devam ettiği ve yeni gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

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