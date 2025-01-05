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Bakan Yerlikaya, Şehit Polis Fethi Sekin'i Unutmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 Ocak 2017'de şehit olan polis memuru Fethi Sekin’i sosyal medya üzerinden andı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 18:39
Bakan Yerlikaya, Şehit Polis Fethi Sekin'i Unutmadı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'i Andı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı önlerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i anmak için sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşıma bulundu.

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda Sekin'in, 8 yıl önce tam da bu günde, eli silahlı ve bombalı teröristlere karşı gösterdiği kahramanlığı vurguladı. Bakan, "O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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