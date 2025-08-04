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Bakan Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile İşbirliği Görüşmesi Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile güvenlik işbirliği konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 13:29
Bakan Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile İşbirliği Görüşmesi Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Suriye İçişleri Bakanı Hattab Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile İçişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasında başta güvenlik alanı olmak üzere işbirliği imkanları, Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik ve bağlı birimlerine gerekli desteğin sağlanması, tecrübe paylaşımı ve yoğunlaştırılmış eğitim programının verilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri konusunda da işbirliği yapılması gerektiğini ifade ettik," dedi.

Ali Yerlikaya, mevkidaşı Enes Hattab ve değerli heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab (solda) ile İçişleri...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab (solda) ile İçişleri Bakanlığında bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab (solda) ile İçişleri...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab (solda) ile İçişleri Bakanlığında bir araya geldi.

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