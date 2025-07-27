Bakan Yumaklı: 84 Yangınla Mücadele Edildi

84 Yangına Müdahale Edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkemizdeki yangınlara ilişkin önemli bilgiler sundu. Bakan Yumaklı, "Dün ülkemiz genelinde 36'sı ormanlık alanda, 48'i de orman dışı alanda olmak üzere 84 yangınla mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Türkiye'nin yangınla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Yangın seferberliğinin önemine dikkat çeken Bakan Yumaklı, ormanlarımızın korunması için gereken tüm adımların atıldığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda) ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde yaptığı açıklamada, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Yumaklı ve Uraloğlu'na, Bursa Valisi Erol Ayyıldız (sağda) eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda) ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde yaptığı açıklamada, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Yumaklı ve Uraloğlu'na, Bursa Valisi Erol Ayyıldız (sağda) eşlik etti.