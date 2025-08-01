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Bakan Yumaklı Bingöl'de İçme Suyu Projelerini İnceledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl'de içme suyu tesislerini ziyaret etti ve 2040 yılına kadar yapılan yatırımları duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 16:52
Bakan Yumaklı Bingöl'de İçme Suyu Projelerini İnceledi

Bakan Yumaklı'nın Bingöl Ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl’de içme suyu deposunda incelemelerde bulundu. Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "81 ilimizin su ihtiyacını çözmek üzere 2040, 2050 ve 2071'i baz alarak çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Yumaklı, Türkiye genelinde son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldığını belirtti.

Bingöl Belediyesi ve Diğer Ziyaretler

Yumaklı, Bingöl Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile görüştü. Ardından Bingöl Üniversitesi Arıcılık Kompleksini gezdi ve Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen 5 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunda incelemelerde bulundu.

Bingöl'ün Önemi ve Yatırımlar

Bakan Yumaklı, Bingöl'ün tarımsal üretim açısından ve çevre iller için önemli bir kavşak noktası olduğunu ifade etti. 2036-2040 yılları arasında Bingöl'de içme suyu sorununun tamamen ortadan kaldırılması amacıyla önemli yatırımlar yapıldığını vurguladı. "Bingöl'e 23 yılda 164 eser kazandırıldı, 127 milyar liralık yatırım yapıldı"

İçme Suyu İsale Hattı Projesi

Yumaklı, Bingöl İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nin de incelendiğini belirtti. Projenin detaylarına dair bilgiler veren Yumaklı, Bingöl'ün içme suyu ihtiyacının saniyede 600 litre olduğunu açıkladı. İnşaatı devam eden hattın uzunluğunun 13,5 kilometre olduğunu ve büyük kısmının tamamlandığını belirtti.

Yatırım ve Gelecek Planları

Proje kapsamında 1,5 milyar liralık bir yatırım söz konusu olup, içme suyu sorununu 2036-2040 yılları arasına kadar çözmeyi hedefliyoruz. Yumaklı, "Her bir damla suya ihtiyacımız var"

Suluk Harcamaları ve Gelecek Vizyonu

Tesisin tamamlanma tarihini 15 Eylül olarak öne çektiklerini belirten Bakan Yumaklı, ülke genelinde su ve sulama yatırımlarının süreceğinin altını çizdi. "Kuraklığın etkisini hepimiz hissediyoruz. Kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz"

Bakan'ın Yanında Kimler Vardı?

Bakan Yumaklı'yı ziyaretleri esnasında Vali Ahmet Hamdi Usta, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Fatih Aktay izledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 6), Bingöl temasları kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ)...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 6), Bingöl temasları kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Şehitlik Anıtı mevkisinde inşası süren 5 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 6), Bingöl temasları kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ)...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 6), Bingöl temasları kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Şehitlik Anıtı mevkisinde inşası süren 5 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunda incelemelerde bulundu.

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