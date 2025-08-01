Bakan Yumaklı Bingöl'de İçme Suyu Projelerini İnceledi

Bakan Yumaklı'nın Bingöl Ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl’de içme suyu deposunda incelemelerde bulundu. Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "81 ilimizin su ihtiyacını çözmek üzere 2040, 2050 ve 2071'i baz alarak çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Yumaklı, Türkiye genelinde son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldığını belirtti.

Bingöl Belediyesi ve Diğer Ziyaretler

Yumaklı, Bingöl Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile görüştü. Ardından Bingöl Üniversitesi Arıcılık Kompleksini gezdi ve Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen 5 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunda incelemelerde bulundu.

Bingöl'ün Önemi ve Yatırımlar