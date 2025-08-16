Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı

Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınlarında Son Durum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Yumaklı, yangınlara karşı hava filoları, kara araçları ve orman ekiplerinin aralıksız mücadele ettiğini vurguladı.

Kontrol Sağlanan ve Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alınan Alanlar

Bursa/İznik, Zonguldak/Merkez, Bartın/Amasra, Muğla/Fethiye, Balıkesir/Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır. Ayrıca Adıyaman/Besni ve Balıkesir/Erdek yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Müdahale Süren ve Enerjisi Azalan Yangınlar

Kocaeli/Karamürsel, Karaman/Ermenek, Afyonkarahisar/Bolvadin yangınlarında ise ekiplerin gün boyu süren çalışmaları sonucunda yangınların enerjisinin düşürüldüğü kaydedildi.

Yumaklı, açıklamasını Next Sosyal hesabı üzerinden yaptı ve "Yeşil vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.