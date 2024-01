Haberler

Bakan Yumaklı'dan açıklama: Yapay ete izin verilmeyecek

Bakan Yumaklı'dan açıklama: Yapay ete izin verilmeyecek Yapay et üretimi ile ilgili tartışmalar sürerken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuyla ilgili net bir açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, yapay et üretiminin gündemde olmadığını belirtti ve yapay et üretimine izin verilmeyeceğini ifade etti.