Bakan Yumaklı'dan açıklama: Yapay ete izin verilmeyecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tarım ve gıda sektöründe yaptıkları yenilikçi ve reformcu çalışmaları anlattı. Yumaklı, yapay et üretimine izin verilmeyeceğini, ayrıca nar ekşisi sosu, nar aromalı sos, limon sosu gibi ürünlerin de yurt içi piyasada yasaklandığını duyurdu.

İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tarım ve gıda alanında yaptıkları yenilikleri anlattı. Yumaklı toplantıda yaptığı konuşmasında yapay et üretimine izin verilmeyeceğini de vurguladı.

YAPAY ETE İZİN VERİLMEYECEK

Tarım ve Orman Bakanından gündem olan yapay et konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Yumaklı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Son birkaç ayda tarım alanında yaptığımız devrim niteliğinde değişikliklerin yanında, gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemeler yaptık. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız. Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değil. Yapay ete izin verilmeyecek.'

LİMON SOSLARININ SATIŞI YASAKLANACAK

İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yaptığı süreçte, nar ekşisi sosu, nar aromalı sos, limon sosu gibi ürünlerin iç piyasada yasaklandığını duyurdu. Bu ürünlerin sağlıksız ve haksız rekabete yol açtığını belirten Yumaklı, bu kararın tüketicilerin ve üreticilerin menfaatine olduğunu ifade etti.



Yumaklı açıklamasında geçen yıl nar ekşisi izlenimi veren sosların yasaklandığını hatırlattı. Limon sosu izlenimi veren sosların da yakın bir zamanda yasaklanacağını belirtti.